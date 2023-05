(Di martedì 2 maggio 2023) Faceva affari con i profughi, ora si aggiudica contratti per le guardie mediche, ma non li rispetta

Scesero in piazza anche i dipendenti della, sostenendo di non venire pagati regolarmente. E saltò fuori pure che il residence dove la cooperativa aveva piazzato i profughi era stato comprato da ...... che esplode trascinando la cittÃin un naufragio psichedelico. Sabato 29 aprile arriva il ... Uno degli sponsor del festival,Alleanza 3.0 metterà inoltre in palio un premio speciale di ...... che esplode trascinando la cittÃin un naufragio psichedelico. Sabato 29 aprile arriva il ... Uno degli sponsor del festival,Alleanza 3.0 metterà inoltre in palio un premio speciale di ...

La coop fantasma delle Asl: vince gli appalti e sparisce ilGiornale.it

Faceva affari con i profughi, ora si aggiudica contratti per le guardie mediche, ma non li rispetta E la cooperativa La Fenice La storia è meravigliosa. Nel marzo 2021 si aggiudica la gara per la for ...