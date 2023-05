(Di martedì 2 maggio 2023) Glihanno un nuovo re. A uscire vincitore da uno dei match mondiali più sanguinari della storia è, timido campione cinese. “Il mio sogno è quello di veder appesa la mia foto in ogni circolo didella Repubblica Popolare Cinese e di visitare Torino per vedere la Juventus”, ha detto il campione al termine dell’incontro con Ian Nepomniachtchi, sfidante russo. I due giocatori hanno incrociato i pezzi sulla lunghezza delle 14 partite, ad Astana, in Kazakistan. Ma a determinare il campione sono serviti gli spareggi a tempo ridotto (rapid), vista l’assoluta parità raggiunta dai due al termine del lungo mese di sfide. Parità tutt’altro che noiosa però. A dispetto del tono minore con il quale questo matchè iniziato, a causa della rinuncia volontaria del campione in carica ...

Sarebbe una grossa opportunità per la Juventus poter accogliere uno degli uomini più acclamati in in questo momento. D'altronde, proprio come auspicato da Ding Liren, da oggi la sua foto sarà ...

La Cina conquista anche gli scacchi. Il mondiale di Ding Liren Il Foglio

Dopo la rinuncia del campione in carica Magnus Carlsen, lo scontro fra il cinese e il russo Ian Nepomniachtchi è risultato di gran lunga uno dei mondiali più intensi di sempre ...Le ipotesi sul leviatano dei cieli di Pechino: un laboratorio volante per sperimentare comunicazioni quantistiche che gli Usa non possono intercettare. E ...