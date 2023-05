“La carenza di vitamina D può causare un aborto?”

(Di martedì 2 maggio 2023) Buonasera dottore, ho 35 anni e un figlio di 6. Dopo la prima gravidanza ho avuto tre aborti consecutivi. Ho fatto lo screening per la poliabortività ma è tutto ok, tranne laD carente. Mi chiedo se questapuò essere causa dei miei aborti. La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

LadiD è riconosciuta come un'epidemia globale; praticamente ogni cellula del nostro organismo ha recettori dellaD, per cui tutte le cellule richiedono un livello '......bietole è particolarmente biodisponibile e il suo assorbimento è facilitato dal buon contenuto diC, per questo motivo consumare bietole in gravidanza aiuta a scongiurare i rischi di...Seguire un modello alimentare vegano può aumentare il rischio didiB - 12, che può causare anomalie dei globuli rossi che portano all'anemia; pertanto, l'integrazione può essere ...

Carenza di vitamina B negli over: sintomi e cosa provoca ilGiornale.it

Dopo la prima gravidanza ho avuto tre aborti consecutivi. Ho fatto lo screening per la poliabortività ma è tutto ok, tranne la vitamina D carente. Mi chiedo se questa carenza può essere causa dei miei ...Il test è finalizzato alla determinazione dei livelli di vitamina D nel sangue. La carenza di vitamina D è riconosciuta come un’epidemia globale; praticamente ogni cellula del nostro organismo ha ...