La brutale melonizzazione di Forza Italia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 2 maggio 2023) A quasi un mese dal ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele appare sempre più chiaro chesta diventando una costola di Fratelli d’. C’è un nesso di causalità tra lata assenza del Cavaliere e la crescente perdita di autonomia degli azzurri? È molto probabile. A costo di apparire sgradevoli, diremmo che per Giorgia Meloni non è davvero un problema trovarsi all’improvviso la strada sgombra per affermare il suo dominio a destra (complice anche l’inabissarsi di Matteo Salvini). Con Antonio Tajani e Annamaria Bernini al governo e l’uscita di Mara Carfagna e Mariastella Gelmini si fa fatica a scovare nel partito di Berlusconi un minimo di volontà di dialogo con chi la pensa diversamente e soprattutto un briciolo critico nei confronti della presidente del Consiglio e del suo partito. Vedremo se ...