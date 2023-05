- A 24 ore dal varodecreto lavoro, ora è polemica fra maggioranza ed opposizione nel merito delle misure previste dal provvedimento. Il Pd parla di menzogna di governo, è solo un bonus, ha detto il capogruppo al ...Per il portavoceconsiglio di sicurezza nazionale statunitense è sostanzialmente fallita. John Kirby si riferisce in particolare alladi Bakhmut . Che è in una fase di stallo, con i ...Scriveva libri sulladi Gela e sui draghi, leggeva Pasolini come Krugman. La scelta delle ... Il suo amico e avversario Goffredo Bettini, ex dirigentePCI, lo descrive come un "uomo in ...

La battaglia del cuneo. Quanto vale il taglio deciso ieri per gli stipendi TGLA7

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews: – “Un’occasione persa, l’ennesima, per questa ...MONTELLO - Con quasi 6 milioni di risultati su Google solo nel mese di gennaio (fonte: SL&A Turismo e Territorio), il Montello sta guadagnando sempre più visibilità come ...