La Bandiera sovietica sul Reichstag | storia di un falso d' autore

(Di martedì 2 maggio 2023) Come accaduto per la foto di Iwo Jima, anche l'immagine della "della Vittoria" è un "" che non celebra la conquista del parlamento della Germania mentre avveniva in tempo reale, ma è stato costruito ex post. Ottenendo l'obiettivo di mostrare il trionfo di Mosca sul nazismo