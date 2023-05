La AEW “sbanca” nel Day 1 | venduti oltre 35mila tagliandi!

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 2 maggio 2023) La AEW è pronta a fare il passo da gigante nel vecchio continente con uno show programmato per fine agosto che si preannuncia già storico! Stiamo parlando di All In che andrà in scena in que di Wembley. Oggi c’è stato il primo giorno di vendite per tutti coloro che avevano l’accesso alla pre sale e nonostante il sito Ticket Master è andato in bug per diverso tempo nelle ore iniziali il risultato parziale odierno è già da urlo! Numeri pazzeschi In barba a tutti coloro che credevano nell’autogol di uno stadio cosi grande, sono già stati staccati secondo Dave Meltzer giàbiglietti e ancora non siamo giunti al 5 maggio ovvero il giorno della vendita generale. Ora aspettarsi un sold out è piu’ che lecito!