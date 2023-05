Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroè convinto che prima o poi gli alleati occidentali decideranno di fornire all'UcrainaF - 16 occidentali. Lo ha detto paralando in un'intervista tv come riporta Ukrainska Pravda. "Ci ...... oltre aioccidentali. Intanto, è arrivato l'accordo di principio tra la Commissione Ue e ... Il ministro ucrainoha però messo in guardia dal considerare l'attesa controffensiva di Kiev ......Dmytro, invece, ha ospitato i suoi omologhi dei Paesi nordici e baltici nella città portuale meridionale di Odessa , dalla quale ha ripetuto un appello per la consegna di aerei dadi ...

Kuleba, i caccia arriveranno, dipenderà da controffensiva Espansione TV

