Komorebi | parole dal mondo | la magica luce che filtra attraverso le foglie degli alberi

... il progetto artistico in cui musica,e immagini creano un habitat mutante in cui immergersi ... E ancora satira nello spettacolocon Giorgia Mazzucato - l'attrice, autrice e regista, ...... il progetto artistico in cui musica,e immagini creano un habitat mutante in cui immergersi ... E ancora satira nello spettacolocon Giorgia Mazzucato - l'attrice, autrice e regista, ...

Torna in Romagna il Festival dei Burattini e delle Figure “Arrivano dal Mare!”, con più di cento artisti e maestranze da tutto il mondo rimininotizie.net