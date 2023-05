Koelliker | Nicola Paradiso neo Direttore Generale Autotrade & Logistics

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) –nominacome nuovodi. La carica è immediatamente operativa. Classe 1966,è nato a Napoli, e vanta una Laurea in Giurisprudenza nella facoltà di Parma, un Master in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, conseguita presso l’Università di Bologna, oltre ad un Master in Leadership, Finance, Strategy (IMD International Institute of Management Development). Proviene da AP Moller Maersk, azienda nella quale ha rivestito il ruolo di Products Manager Central Mediterranean Area, e negli anni precedenti è stato anche Responsabile della strategia, sviluppo e P;L della Supply Chain, ...