Klara e il Sole | Taika Waititi in trattative per la regia del film tratto da Ishiguro

(Di martedì 2 maggio 2023) Il regista che quest'anno tornerà in sala con la commedia Chi segna vince, potrebbe dirigere l'adattamento del romanzo dipubblicato nel 2021.sembra aver trovato il suo prossimo progetto: secondo alcune fonti di Deadline, sarebbe inper dirigeree ildall'omonimo romanzo di Kazuo. Il progetto, che sarà prodotto dalla 3000 Pictures della Sony, è in fase di sviluppo e Dahvi Waller ha scritto la bozza originale della sceneggiatura. Il romanzo disegue, una ragazza robot creata per evitare che gli adolescenti si sentano soli. Questa è la storia di come cerca di salvare una famiglia di umani con cui vive da una crisi emotiva. Il ruolo diventerà ...

Klara e il sole: Taika Waititi in trattative per dirigere l’adattamento di Kazuo Ishiguro ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

