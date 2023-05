Kiev smentisce | non ci sono missioni vaticane

di essere a conoscenza di una mediazione vaticana, "se ci sono colloqui, stanno avvenendo a nostra insaputa", spiega una fonte vicina a Zelensky . Come noto, invece Papa Francesco , ...... il capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin fa tremare l'Ucraina, con la richiesta a Mosca di un maggior numero di munizioni per poter proseguire la battaglia contro. Intanto dalla capitale ......di(colpita anche la capitale), oltre al quartier generale ucraino a Bakhmut che ancora non è del tutto caduta. Ma lo spettacolo della torre per abitazioni sventrata e fumante li. Una ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: Wagner chiede più armi a Mosca, Kiev smentisce il piano del Vaticano Virgilio Notizie

Papa Francesco nei giorni scorsi, aveva fatto riferimento a una missione della Santa Sede per porre fine alla guerra in Ucraina. La Casa Bianca: "In ...Tutti i principali aggiornamenti in diretta di martedì 2 maggio 2023 sulla guerra in Ucraina, giunta oggi al 433esimo giorno ...