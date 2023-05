Kiev non lancia ancora la controffensiva | ma intanto consiglia di prendere la cittadinanza russa agli ucraini dei nuovi territori

(Di martedì 2 maggio 2023) Neientrati ufficialmente a far parte della Federazionea seguito del referendum dello scorso settembre, laviene concessa a coloro che la chiedono. Oggi proprio dalle autorità diarriva il consigliolà residenti di ottenere il passaporto russo. Lo ha affermato Dmytro Lubinets, commissario per i diritti umani della Verchovna Rada, il parlamento ucraino. In una diretta televisiva, Lubinets ha infatti dichiarato in base a considerazioni di carattere pratico e immediato: Consiglierei diil passaporto russo, cioè di decidere di sopravvivere.per motivi di sicurezza Lubinets invita glila ...

, attraverso un messaggio affidato alla CNN, si è affrettata a sconfessare il Pontefice e a far sapere di 'essere a conoscenza' di una mossa diplomatica che coinvolga il Vaticano. Papa ...Il presidente Zelenskyha acconsentito a tali discussioni per conto dellUcraina, ha detto alla CNN un funzionario divicino allufficio presidenziale. Se ci sono colloqui, stanno avvenendo a ...Sull'esito della rimessa in efficienza il Ministero della Difesa italianoè stato aggiornato, trattandosi solo di mezzi classificati come diconveniente riparazione. Tanto si precisa al fine ...

Mosca: bomba sui binari, deraglia treno a Bryansk. Kiev: tutto pronto per la controffensiva - Difesa Italia: “L'Ucraina chiese anche mezzi dismessi da ricondizionare” - Difesa Italia: “L'Ucraina chiese anche mezzi dismessi da ricondizionare” RaiNews

Il punto di Giampiero Gramaglia per Democrazia futura sul conflitto in Ucraina, 14 mesi dopo l’invasione russa.Papa Francesco nei giorni scorsi, tornando da Budapest, aveva fatto riferimento a una missione della Santa Sede per porre fine alla guerra in Ucraina, ma senza dare dettagli. Kiev dice di non sapere n ...