"Secondo le informazioni ufficiali dei procuratori minorili,bambini sono morti e più di 960 sono stati feriti a vario livello", si legge nel messaggio su Telegram. . 2 maggio 2023"Secondo le informazioni ufficiali dei procuratori minorili,bambini sono morti e più di 960 sono stati feriti a vario livello", si legge nel messaggio su Telegram. . 2 maggio 2023

Kiev, 478 bambini uccisi dall'inizio della guerra, 960 feriti Agenzia ANSA

Dall'inizio della guerra i russi hanno ucciso 478 bambini in Ucraina. Lo afferma l'ufficio del procuratore generale ucraino come riporta Ukrinform. (ANSA) ..."I preparativi per la controffensiva sono in dirittura d'arrivo", ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Oleksy Reznikov in un'intervista televisiva, "non mi limito a sperare, ci credo. (ANSA) ...