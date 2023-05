Kenya | arrestato leader della ' setta del digiuno'

(Di martedì 2 maggio 2023) In110 persone, legate a unadi Malindi, sono state trovate morte. Il pastore Paul Mackenzie è statocon l'accusa di aver spinto i suoi seguaci a digiunare fino alle morte. L'uomo che era già stato fermato nel 2019 e a marzo scorso, probabilmente verrà accusato anche di crimini contro l'infanzia e genocidio, radicalizzazione e terrorismo. Ildel' è comparso in tribunale assieme ad altri imputati. Nel frattempo proseguono le indagini: secondo quanto riportato dal ministero degli Interni keniota cinque persone sono state trovate vive negli ultimi due giorni grazie alle richerche nel ranch di Chakama, che si estende per 50mila acri.

In Kenya 110 persone, legate a una setta di Malindi, sono state trovate morte. Il pastore Paul Mackenzie è stato arrestato con l'accusa di aver spinto i suoi ...E’ stato arrestato nei giorni scorsi in Kenya Paul Mackenzie, a capo di una setta religiosa, con l’accusa di aver manipolato la gente del posto attraverso insegnamenti religiosi estremi e distorti, co ...