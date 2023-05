Juventus - Lecce | il pronostico | l' Under 2 5 è valutato 1 | 70

(Di martedì 2 maggio 2023) Dopo il pari con il Bologna, la squadra di Allegri riparte dall'Allianz Stadium e sfida gli uomini di Baroni. Per, il fischio d'inizio è in programma mercoledì alle 18. I salentini in ...

Dopo il pari con il Bologna, la squadra di Allegri riparte dall'Allianz Stadium e sfida gli uomini di Baroni. Per, il fischio d'inizio è in programma mercoledì alle 18. I salentini in lotta per la salvezza sono tornati a vincere lo scorso weekend superando 1 - 0 l'Udinese, un successo che mancava ...La vuole tornare alla vittoria in campionato . I bianconeri, che in Serie A non vincono dalla sfida dell' Allianz Stadium contro il Verona del primo aprile, affronteranno ilin casa mercoledì alle 18 con l'obiettivo di guadagnare tre punti fondamentali nella corsa alla prossima Champions League , sempre in attesa di capire cosa accadrà fuori dal campo. Dall'altro ..., le parole di Baroni Marco Baroni ha analizzato la prossima partita contro la: "Vogliamo scrivere una pagina di storia e trovare punti importanti per la salvezza. A Torino ...

Allegri, conferenza Juventus-Lecce: segui la diretta Tuttosport

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Juventus. Di seguito, le parole riprese da TMW. "L'ultima volta venni ...La Lega Serie A ha pubblicato il comunicato ufficiale con tutti i direttori di gara per le partite del turno infrasettimanale ...