Juventus-Lecce | Allegri oggi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 2 maggio 2023) La, dopo qualche battuta di arresto di troppo, ha bisogno di conquistare i tre punti contro ilnel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una vittoria permetterebbe al club piemontese di mantenere l’attuale terzo posto in classifica, porgendo lo sguardo anche al secondo occupato dalla Lazio. Il tecnico bianconero Massimilianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 2 maggio alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.