Juve - Lecce | Allegri | ' Futuro dipende da qualificazione Champions'

(Di martedì 2 maggio 2023) "In questo momento non sappiamo se giocheremo lache è il nodo cruciale sul fatto della programmazione". Lo dice l'allenatore dellantus Massimilianoin conferenza stampa alla ...

...Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con ilsottolineando l'importanza di centrare la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. La...Marco Baroni, allenatore delche affronterà la Juventus nella giornata di domani (mercoldì 3 maggio), ha diramato l'elenco dei convocati per la trasferta di Torino. I convocati sono 23 giocatori: c'è Colombo, mentre oltre ...Domani abbiamo la seconda gara in tre giorni, ilha un obiettivo importante e bisogna essere bravi, concentrati e rispettosi". Dopo tre sconfitte di fila, domenica laè tornata a muovere ...

Juventus-Lecce, da Allegri una carezza a Bremer e una frecciata a Di Maria Virgilio Sport

(Adnkronos) – “In questo momento non sappiamo se giocheremo la Champions che è il nodo cruciale sul fatto della programmazione”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza ...Torino, 2 mag. – (Adnkronos) – “Il bilancio va fatto a fine anno, abbiamo ancora due obiettivi davanti che sono uno dei primi quattro posti e l’Europa League. Come in tutte le annate ci sono state cos ...