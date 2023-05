Juve | attese le motivazioni del Collegio di Garanzia Avv Santoro | ‘Afflittività della pena concetto da Medioevo | dove sono gli illeciti?’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 2 maggio 2023) 2023-05-02 11:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Per lantus questa è un’altra settimana molto importante sul fronte dei procedimenti aperti dalla Giustizia Sportiva nei suoi confronti, in primis per il filone sulle plusvalenze sospette messe in atto dal club bianconero – per il quale la Corte Federale d’AppelloFIGC aveva comminato unalizzazione di 15 punti nella classifica dell’attuale campionato, poi cancellata daldidel CONI, che ha rimandato il caso alla Corte Federale per rimodulare la– e in attesa dei probabili deferimenti da parte del Procuratore Federale Chiné eprima udienza per il filone legato a manovre stipendi, rapporti con agenti e club partner. SETTIMANA CHIAVE – Nei prossimi giorni infatti il ...