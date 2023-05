Juve | Allegri confermato dalla nuova dirigenza | grazie ai filistei del sinedrio calcistico

(Di martedì 2 maggio 2023) Se c’era bisogno di ulteriori prove del vuoto pneumaticoprodotto dai guardiani di un vecchio gioco speculativo e sparagnino, in cui ciò che conta è solo il risultato a prescindere, lo scontro tra Inter enelle semifinali di Coppa Italia ha rappresentato la definitiva conferma dei danni irreparabili arrecati alla succursale italiana di uno spettacolo che – pure – continua ad avvincere le platee mondiali. Mentre qui da noi registra crescenti segni di disaffezione da parte dei followers. Del resto a officiare il rito pallonaro del 26 aprile trovavamo in panchina due dei più accreditati officianti del sacrificio dissipatorio di talento, passione e virtù agonistiche: il trainer nerazzurro Simone Camomilla Inzaghi e il rieccolo bianconero sub specie aeternitatis Massimiliano Nosferatu; specialista del trascinare nel ...

La Juventus è reduce dal pareggio di Bologna , con le attenzioni dei bianconeri che sono rivolte al match di domani con il Lecce . Ieri i pensieri disono andati anche alla cavalla Estrosa , protagonista a Capannelle per la conquista del Premio Regina Elena ...Gli attaccanti di Massimilianofaticano a trovare la via del gol. Ecco quando hanno segnato Vlahovic, Milik, Kean, Chiesa e Di Maria per ...... tra i quali naturalmente diversi calciatori della. Tra le storie social pubblicate dal difensore bianconero, è possibile riconoscere alcuni protagonisti della rosa a disposizione di...

Juve, Soulé, Allegri out e il like: gaffe sui social e scuse Tuttosport

La Juventus è pronta a ospitare il Lecce in una partita fondamentale valevole per la 33^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV e le formazioni.L'Arsenal "spedisce" in direzione Juve un profilo molto gradito ai bianconeri. I Gunners hanno bisogno di cederlo immediatamente ...