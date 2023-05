Justine Mattera | chi è | età | carriera | chi è il marito | Paolo Limiti | figli | oggi | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 maggio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. La padrona di casa, Serena Bortone, è pronta ad accogliere in studio i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto. Dallaall’amore. Proprio come farà la showgirl, che sarà in studio per ricordare suoe compagno di mille avventure. View this post onA post shared by(@elizabeth) Dagli esordi al debutto di...