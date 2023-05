(Di martedì 2 maggio 2023) Una punta di diamante, altre due carte dae diverse outsider pronte a procurarsi e sfruttare eventualmente l’occasione per andare a caccia del grande exploit. Si può riassumere così almeno sulla carta la composizione della squadra italianache prenderà parte agli imminenti Campionatidi, in programma a Doha dal 7 al 14 maggio. Nonostante due assenze abbastanza importanti (Martina Esposito per infortunio, Giulia Carnà non convocata), l’Italia si presenterà dunque in Qatar con grandi ambizioni in questo settore per cercare di ottenere risultati prestigiosi ed interrompere un digiuno cominciato ormai nel lontano 1991. Risale a quell’annata infatti l’ultimo titolo iridato ottenuto dal movimentoistico tricolore, con le vittorie di Alessandra Giungi ...

I CONVOCATI DELL'ITALIA Calendariodi Doha 2023 DOMENICA 7 MAGGIO 10.00 Preliminari - 48kg femminili e - 60kg maschili 17.00 Final Block - 48kg femminili e - 60kg maschili LUNEDI' 8 ...: l'Ucraina ha deciso di boicottare idiin Qatar, in programma dal 7 al 14 maggio, a causa della presenza di atleti russi e bielorussi. La Federazione internazionale (IJF) aveva infatti dato il via libera domenica alla ......ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria 80Kg e Alessandro D'Urbano ha bissato l'oro del... dove proveranno a staccare il pass per le convocazioni agli Europei e per idi categoria ...

Judo, Mondiali 2023: le speranze di medaglia dell'Italia in campo femminile. Alice Bellandi e Odette Giuffrida le punte OA Sport

Il calendario dei Mondiali di judo 2023, in programma da domenica 7 a sabato 13 maggio a Doha, in Qatar: ecco le informazioni per seguire tutte le sfide. Al via 630 atleti in rappresentanza di 99 ...I Campionati Mondiali di Doha 2023 sono ormai alle porte per il judo italiano, che si proietta alla rassegna iridata con grandi ambizioni dopo la progressiva crescita evidenziata nell'ultimo biennio e ...