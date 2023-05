John C Reilly | Presidente della Giuria Un Certain Regard

(Di martedì 2 maggio 2023)C.sarà ilUndel 76° Festival di Cannes. Chi compone ladi Un? L’attore sarà affiancato dalla regista e sceneggiatrice francese Alice Winocour, dall’attrice tedesca Paula Beer, dal regista e produttore franco-cambogiano Davy Chou e dall’attrice belga Émilie Dequenne.C.“Ho vissuto tanti momenti indimenticabili al Festival di Cannes, dalla mia prima visita inaspettata con Paul Thomas Anderson al mio 50esimo compleanno, festeggiato sul palco del Palais! È quindi un incredibile onore per me essere scelto comeUn ...

Sarà l'attore americanoC.ha prendere il posto di Valeria Golino (presidentessa della scorsa edizione) in qualità di presidente della giuria di Un Certain Regard, una delle sezioni del festival di Cannes 2023 (...A prendere il testimone di Valeria Golino alla guida della Giuria di Un Certain Regard di quest'anno ci sarà l'attore americanoC.. Con lui troviamo la regista e sceneggiatrice francese Alice Winocour , l'attrice tedesca Paula Beer , il regista franco - cambogiana e produttore Davy Chou e l'attrice belga Émilie ...... Drammatico, Sentimentale) in onda alle 22.50 su La5 , un film di Luke Greenfield, con Kate Hudson,Krasinski, Ginnifer Goodwin, Colin Egglesfield, Steve Howey, Peyton List, Sean Patrick, ...

La giuria di Un Certain Regard, presidente John C. Reilly Agenzia ANSA

John C. Reilly sarà il presidente della giuria Un Certain Regard, una delle sezioni del festival di Cannes 2023 che si terrà dal 16 al 27 maggio.Dopo la regista, attrice e produttrice italiana dello scorso anno Valeria Golino, sarà l'attore americano John C. Reilly a presiedere la giuria di Un Certain Regard, una delle sezioni del festival di ...