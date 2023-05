Joe Satriani | il guitar hero del rock conquista l’Auditorium Conciliazione di Roma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 maggio 2023) Joeè ritornato in Italia per il suo Earth Tour, che ha toccato in una delle cinque datedi. Vero e proprio pioniere, nonché esempio di stile per tutti coloro che a lui si sono ispirati,è uno dei musicisti più acclamati al mondo, nato artisticamente negli anni ’80, l’epoca d’oro dei chitarristi, visti come dei veri e propri eroi. Nato a Long Island, classe 1956, comincia a suonare la chitarra da autodidatta a 14 anni, influenzato dal grande amore per Jimi Hendrix, e dopo qualche anno inizia a prendere lezioni di jazz. Nel 1978 inizia a suonare con alcune piccole band locali, grazie alle quali riesce a migliore le sue prestazioni, empatizzare con il palco e guadagnare la fiducia in se stesso. Nel 1986 si unisce a The Greg Kihn Band, rivelandosi come ...