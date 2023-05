Joe Biden inchiodato dai numeri | con lui si spara più che con Trump

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) L'assassino, il 38enne Francisco Oropeza, era un messicano: lo hanno identificato grazie all'aiuto del consolato. Le vittime venivano dall'Honduras: un uomo, tre donne e un bambino di otto anni, e sono sopravvissuti due adulti e tre bambini, a cui hanno fatto scudo i corpi di due donne trovate sdraiate sul letto. Sono ispanici che spesso emigrano negli Usa soprattutto per scampare al clima di violenza che pone i Paesi dell'America Centrale in testa alle statistiche mondiali degli omicidi pro capite. Ma anche negli Stati Uniti la violenza è un problema. “Mass shooting” è la definizione in inglese di eventi come quello che alle 23 locali texane di venerdì è avvenuto a Cleveland. Maniaco di armi da fuoco, Oropeza passava la notte ad esercitarsi al poligono di tiro che si era attrezzato in giardino. I vicini gli avevano chiesto di smetterla, che i bambini non riuscivano a dormire. E lui ha ...