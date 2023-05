Jason Reitman racconterà il dietro le quinte della serata di apertura del Saturday Night Live

(Di martedì 2 maggio 2023)è pronto a raccontare cosa accadde l'11 ottobre del 1975 portando il pubblicoleprimadell'iconicosembra essere pronto per una nuova collaborazione con la Sony Pictures. Prime fonti dicono che il registaciò che accaddeledurante la premiere di uno degli show più iconicistoriatv, il. Secondo quanto riportato da Deadline,sarà ancora una voltala macchina da presa ...

sembra essere pronto per una nuova collaborazione con la Sony Pictures. Prime fonti dicono che il regista racconterà ciò che accadde dietro le quinte durante la premiere di uno degli ...Scritto dal regista insieme al collaboratore Gil Kenan, il film racconterà cosa accadde 'nei momenti precedenti' il primo Saturday Night ...A dirigere la pellicola sarà Gil Kenan , co - sceneggiatore di Legacy con, che nel primo reboot aveva il ruolo di regista e qui, invece, di sceneggiatore. Il film arriverà al ...

Jason Reitman dirigerà un film sulle origini del Saturday Night Live ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Jason Reitman è pronto a raccontare cosa accadde l'11 ottobre del 1975 portando il pubblico dietro le quinte della prima serata dell'iconico Saturday Night Live.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...