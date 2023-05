(Di martedì 2 maggio 2023) Al Metdi ieri sera a New York è statoa esibire il vestito di gran lunga più stravagante. L’attore si èto sul red carpet vestito da, lasciando alcuni suoi colleghi visibilmente confusi e disorientati. «Ma chi è?», si è chiesta la cantante Lizzo mentre lo abbracciava. Una volta arrivato davanti a fotografi e giornalisti,si è tolto l’enormebianco, rivelando un compnero con mantello e spalline di paillettes. Il Metè l’evento organizzato ogni dalla rivista di moda Vogue per raccogliere fondi a beneficio del Metropolitan Museum of Art di New York ed è considerato una delle passerelle glamour più prestigiose al mondo. Il travestimento con cui si è ...

in versione gatto Il cantante e attoreha forse portato in scena il look più iconico della serata: ha indossato i panni di Choupette , l'amata gattina di Karl Lagerfeld . Nei ...ha surclassato tutti, trasformandosi letteralmente in Choupette. L'attore premio Oscar e cantante, star molto amata dal mondo della moda, ha scelto di presentarsi in un sontuoso abito da ...L'attore rende omaggio all'iconico stilista con un insolito look ...

Jared Leto si presenta al Met Gala con un costume da gatto: «Ma chi è questo» - Il video Open

Strascichi chilometrici, piogge di perle e, ovviamente, Jared Leto vestito da gatto. Il Met Gala in onore di Karl Lagerfeld ha riunito tutti gli elementi caratteristici della sua ...I look più belli e strani della serata del Met Gala 2023: Jared Leto vestito da gatto, Kristen Stewart, Pedro Pascal e tutti gli altri ...