(Di martedì 2 maggio 2023)sarà neldelche vedrà alla regia Robert Schwentke e le cui riprese avranno inizio a Berlino questa estate.a far parte deldi, ildiretto da Robert Schwentke. Le riprese della pellicola d'azione di Studiocanal e The Picture Company avranno inizio questa estate a Berlino. Un nuovo ruolo si si aggiunge ai prossimi impegni diche sarà infatti parte deldel, come riportato da Deadline. Ild'azione sarà diretto dal regista di Red, Robert Schwentke. Ilarriverà sul ...

entra a far parte del cast di Control , il thriller diretto da Robert Schwentke . Le riprese della pellicola d'azione di Studiocanal e The Picture Company avranno inizio questa estate a ...- Pubblicità - Dopo la notizia che il candidato al Golden Globeaveva firmato per recitare nel prossimo remake inglese prodotto da Blumhouse del film thriller danese del 2022 Speak No Evil , oggi scopriamo che ad affiancare l'attore sarà Mackenzie ...oggi festeggia 44 anni : auguri! L'attore recita da un sacco di tempo, con il suo primo ingaggio che risale al 1995 nel film The Near Room . Il suo ruolo più noto è probabilmente quello ...

James McAvoy entra nel cast del thriller Control Movieplayer

James McAvoy sarà nel cast del thriller Control che vedrà alla regia Robert Schwentke e le cui riprese avranno inizio a Berlino questa estate.Deadline rivela che Mackenzie Davis ha firmato per recitare al fianco di James McAvoy nel prossimo remake Speak No Evil ...