James Maddison ‘basso’ ancora per Leicester? Sarebbero completamente fottuti con lui

Leggi su justcalcio

(Di martedì 2 maggio 2023) Sito inglese: Possiamo solo sperare chenon sia così “basso” dopo questo ultimo errore. Era il miglior giocatore in campo *di nuovo*. È due su due per Jamie Vardy, che è tornato indietro nel corso dell’anno (ha ottenuto 15 su 25 la scorsa stagione) con un gol che abbiamo avuto il piacere di vederlo segnare più e più volte ogni stagione, tranne la stagione in corso, per quasi una decade. Una corsa perfettamente sincronizzata, velocità per allontanarsi dal difensore centrale, prima di aggirare il portiere e infilarsi a casa. Era un obiettivo per farci dubitare che fosse davvero finito ai massimi livelli, come ora tutti sembrano supporre. Questo Vardy è un po’ diverso da quello che ha segnato 24 gol nella sua campagna vincente in Premier League, scattando dietro e terrorizzando i difensori. E anche la sua controparte dell’Everton ...