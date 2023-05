Jack Markell sarà il nuovo ambasciatore Usa in Italia | Biden sceglie l’uomo del «suo» Delaware

(Di martedì 2 maggio 2023) Democratico, ex governatore (il primo ebreo) dello Stato per il quale il presidente è stato senatore quasi 40 anni. Beauvoleva correre per succedergli

Joe Biden avrebbe individuato il nuovo ambasciatore in Italia: secondo indiscrezioni rimbalzate a Washington, si tratterebbe di Jack Markell, 62 anni, attuale ambasciatore all'Ocse ed ex governatore d ...Jack Markell sarà il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, come riportano alcuni media statunitensi. Sessantatré anni a novembre, con due mandati da governatore del ...