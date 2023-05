Itri Bilancio di previsione approvato | il Sindaco Agresti | “importanti novità per il cittadino”

(Di martedì 2 maggio 2023) PRIVERNO – “Dopo una lunga maratona, la massima assise del Comune di, venerdì 28 aprile, ha licenziato ildi2023-2025? si esprime in questi termini una nota a firma del Comune diche relazione sull’approvazione deldigrazie ad una “Maggioranza compatta”, ma già ampiamente criticato dall’opposizione di “L'articolo Temporeale Quotidiano.

...che è stata l'annata - rimarca Moffa - All'evento saranno ovviamente presenti sia il presidente Giorgio Coviello che il responsabile del settore giovanile Luca Di Placido che tracceranno un...Ildel tragico incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino di domenica 19 ...30 di sabato 18 febbraio sulla strada regionale 83 a, in provincia di Latina. Più precisamente, ......che è stata l'annata - rimarca Moffa - All'evento saranno ovviamente presenti sia il presidente Giorgio Coviello che il responsabile del settore giovanile Luca Di Placido che tracceranno un...

Itri / Bilancio di previsione approvato, il Sindaco Agresti: "importanti ... Temporeale Quotidiano

ITRI – Approvando il bilancio di previsione, la maggioranza che sostiene il sindaco di Itri Giovanni Agresti “non è stata capace neppure di ripetere un ipotetico libro dei sogni. Non è stata capace ne ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...