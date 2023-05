Israele | sceicco morto in carcere dopo sciopero della fame | pioggia di razzi da Gaza

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag –sotto attacco dala morte indelloKhader Adnan, che aveva iniziato unoda 86 giorni., la morte delloe i missili dadiviene bersaglio deidala morte di Adnar, uno dei maggiori leader i Cisgiordania, appena deceduto in. Lo rende noto l’Ansa, riportando le vociradio militare, secondo la quale sono stati sparati “due o tre” caduti in zone aperte, ma senza provocare danni a persone o cose. Lo stato di allarme, però, durava già da prima, quando le sirene ...

