Israele risponde ai razzi dalla Striscia con attacchi su Gaza | alta tensione dopo la morte dello sceicco Khader Adnan

(Di martedì 2 maggio 2023) Da, intanto, la Jihad islamica ha subito accusatodi essere responsabile dellain carcere di. 'Questo crimine - ha avvertito in un comunicato - non passerà senza una reazione'.

Il premier palestinese Muhammed Shtayeh, citato dall'agenzia di stampa Wafa, ha accusatodi aver compiuto 'un assassinio deliberato' e di essersi macchiato di negligenze mediche. Il ministero ...ha risposto ai razzi con attacchi di artiglieria a Gaza. Lo ha detto il portavoce militare aggiungendo che l'esercito ha dato ordine ai residenti delle aree israeliane attorno a Gaza e alla ...Smentiti i dubbi sulla dinamica: accordo con Ben Gvir, Netanyahu annuncia: "Rinvio la riforma". L'opposizione: "Pronti al dialogo". Finito lo sciopero generale. Casa Bianca: "Accogliamo con ...

Bombardamenti dal Libano, Israele risponde e incolpa Hamas: “Gli attacchi più pesanti dal 2006” Il Riformista

Razzi da Gaza verso Israele stamani, dopo la notizia della morte in carcere del noto esponente della Jihad islamica in sciopero della fame Khader Adnan.I bambini non ebrei adottati nel Paese non saranno più tenuti a convertirsi Di Flavia De Michetti Roma, 1 maggio 2023 (Quotidianoweb.it) - Dopo una battaglia legale durata per due decenni, finalmente ...