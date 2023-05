(Di martedì 2 maggio 2023) Dala Jihad islamica ha già accusatodi essere responsabile dellain carcere di. 'Questo crimine - ha avvertito in un comunicato - non passerà senza una reazione'. Il 44enne ...

Da Gaza la Jihad islamica ha già accusatodi essere responsabile della morte in carcere di Adnan. 'Questo crimine - ha avvertito in un comunicato - non passerà senza una reazione'. Il 44enne sceicco Khader Adnan, è deceduto dopo uno ...GERUSALEMME. Tresono stati lanciati questa mattina da Gaza versoin seguito alla notizia della morte in carcere di Jader Adnan, membro della Jihad islamica, dopo oltre 80 giorni di sciopero della fame ...Alcunisono stati sparati dalla Striscia verso, poco dopo l'annuncio. Isono caduti in zone aperte senza provocare danni né vittime, secondo la radio militare israeliana. In ...

Israele, razzi da Gaza sul Negev dopo la morte dello sceicco Khader Adnan TGCOM

Secondo i familiari dell’uomo sarebbe invece stato «eliminato dalle autorità israeliane». Lancio di razzi da Gaza nel Negev ...È morto dopo 86 giorni di sciopero della fame uno dei principali esponenti della Jihad islamica in Cisgiordania, il 44enne sceicco Khader Adnan . Lo ha riferito il servizio carcerario israeliano, seco ...