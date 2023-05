Israele | razzi da Gaza sul Negev dopo la morte dello sceicco Adnan

(Di martedì 2 maggio 2023) Alcunisono stati sparati daverso, pocol'annuncio dellain carcereKhader, uno dei leader della Jihad islamica in Cisgiordania. Secondo la radio ...

Tresono stati lanciati questa mattina da Gaza versoin seguito alla notizia della morte in carcere di Jader Adnan, membro della Jihad islamica, dopo 86 giorni di sciopero della fame ...L'avvocato di Adnan ha accusato peròdi negligenza medica. " Dopo 36 giorni dall'arresto di ... L'esercito israeliano ha detto che tresono stati lanciati dalla Striscia verso il ...Alcunisono stati sparati da Gaza verso, poco dopo l'annuncio della morte in carcere dello sceicco Khader Adnan, uno dei leader della Jihad islamica in Cisgiordania. Secondo la radio militare ...

Israele, razzi da Gaza sul Negev dopo la morte dello sceicco Khader Adnan TGCOM

Alcuni razzi sono stati sparati da Gaza verso Israele, poco dopo l'annuncio della morte in carcere dello sceicco Khader Adnan, uno dei leader ...Uno dei principali esponenti della Jihad islamica in Cisgiordania, Khader Adnan, è morto in un carcere di Israele dopo uno sciopero della fame di 86 giorni ...