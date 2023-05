Israele | morto in carcere il leader della Jihad Khader Adnan | era in sciopero della fame da 86 giorni

Razzi da Gaza versodopo l'annuncio della morte Un leader della Jihad islamica palestinese, Khader Adnan , èquesta mattina nel carcere didove era detenuto e dove 86 giorni fa ...pagherà il prezzo di questo crimine", ha dichiarato in un comunicato la Jihad islamica. "L'eroe libero, Khader Adnane, ècome martire a causa di un crimine commesso dal nemico davanti ...... il 44enne sceicco Khader Adnan, èoggi dopo uno sciopero della fame protrattosi per 86 ... La Jihad islamica ha già accusatodi essere responsabile della morte in carcere di Adnan: "Questo ...

Israele, esponente Jihad morto dopo sciopero della fame in cella - Ultima Ora Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Un leader della Jihad islamica palestinese, Khader Adnan, è morto questa mattina nel carcere di Israele dove era detenuto e dove 86 giorni fa aveva iniziato lo sciopero della fame. Come ...Il servizio carcerario israeliano ha riferito che un prigioniero palestinese è morto dopo uno sciopero della fame durato quasi tre mesi. Si tratta di Khader ...