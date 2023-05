Israele | morto in carcere il leader della Jihad Khader Adnan | era in sciopero della fama da 86 giorni

pagherà il prezzo di questo crimine", ha dichiarato in un comunicato la Jihad islamica. "L'eroe libero, Khader Adnane, ècome martire a causa di un crimine commesso dal nemico davanti ...... il 44enne sceicco Khader Adnan, èoggi dopo uno sciopero della fame protrattosi per 86 ... La Jihad islamica ha già accusatodi essere responsabile della morte in carcere di Adnan: "Questo ...1.41 Aleppo,raid:une 7 feriti L'Osservatorio siriano per i diritti umani riferisce di "diverse esplosioni nell'area dell'aeroporto internazionale di Aleppo e dell'aeroporto militare di Nayrab, nella ...

(Adnkronos) – Un leader della Jihad islamica palestinese, Khader Adnan, è morto questa mattina nel carcere di Israele dove era detenuto e dove 86 giorni fa aveva iniziato lo sciopero della fame. Come ...Khader Adnan, 44 anni, uno dei principali esponenti della Jihad islamica in Cisgiordania. è morto la scorsa notte dopo uno sciopero della fame di 87 giorni: era stato arrestato da Israele senza accusa ...