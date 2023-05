Israele | leader della Jihad Islamica muore in carcere dopo 86 giorni di sciopero della fame Anp | “Omicidio volontario”

(Di martedì 2 maggio 2023) Ha rifiutato il cibo e qualsiasi tipo di cura durante la propria detenzione. Così,86di, Khader Adnan, uno dei principali esponentiin Cisgiordania, è morto inprovocando la dura reazione dell’Autorità Nazionale Palestinese, che parla di “” da parte dello ‘Stato ebraico’, e delle principali organizzazioni che promettono vendetta. Intanto, in risposta alla notizia sono stati lanciati i primi razzi dalla Striscia di Gaza. A dare la notizia del decesso è stato il servizio carcerario israeliano secondo cui nella notte Adnan è stato trovato privo di sensi nella sua cella ed è stato trasferito ...

Israele, leader della Jihad in sciopero della fame muore in carcere. Razzi da Gaza. Anp: "Assassinio delibera… la Repubblica

