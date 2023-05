Israele | il jihadista Khader Adnan muore in carcere dopo lo sciopero della fame | missili da Gaza

(Di martedì 2 maggio 2023)è morto oggi inin. Il 44enne sceicco che era uno dei principali esponentijihad islamica in Cisgiordania è stato trovato privo di sensi nella sua cella ed è stato trasferito in un vicino ospedale dove è stato confermato il decesso.era stato arrestato per le decima volta a febbraio, sospettato di far parte di un’organizzazione terroristica. Protagonista in passato di altri scioperi, lo sceicco godeva di grande popolarità. Secondo il servizio carcerario israeliano «il detenuto, arrestato il 5 febbraio scorso, si era rifiutato di sottoporsi a visite mediche e di ricevere cure». I familiari dihanno invece accusato le autorità israeliane di una serie di gravi negligenze nei suoi ...

E infatti alcuni razzi sono stati sparati da Gaza verso, poco dopo l'annuncio della morte in carcere di Adnan. Secondo la radio militare sono stati sparati due o tre razzi che sono caduti in

Lo sceicco Khader Adnan aveva 44 anni: era finito in manette in quanto sospettato di far parte di un'organizzazione terroristica