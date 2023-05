Israele | esponente Jihad morto dopo sciopero della fame in cella

(Di martedì 2 maggio 2023) Uno dei principali esponentiislamica in Cisgiordania, il 44enne sceicco Khader Adnan, èoggiunoprotrattosi per 86 giorni. Lo ha riferito il servizio ...

Alcuni razzi sono stati sparati dalla Striscia verso, poco dopo l'annuncio. I razzi sono caduti in zone aperte senza provocare danni né vittime, secondo la radio militare israeliana. In ...Da Gaza la Jihad islamica ha già accusatodi essere responsabile della morte in carcere di Adnan. "Questo crimine - ha avvertito in un comunicato - non passerà senza una ...Lo ha detto oggi il primo ministro di, Benjamin Netanyahu , durante la riunione settimanale ... Basti citare il ministro della Difesa, Yoav Gallant,del Likud di Netanyahu, che lo ...

