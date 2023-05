Israele | esponente Jihad Adnan è morto dopo lo sciopero della fame

(Di martedì 2 maggio 2023) Uno dei principali esponentiislamica in Cisgiordania, il 44enne sceicco Khader, è deceduto oggi in cellaunointrapreso 86 giorni fa.: cosa è successo Khader, uno dei principali esponenti del movimentoislamica palestinese, che da più di 80 giorni era inper protestare contro la sua detenzione da parte di, èin carcere. ...

Alcuni razzi sono stati sparati dalla Striscia verso, poco dopo l'annuncio. I razzi sono caduti in zone aperte senza provocare danni né vittime, secondo la radio militare israeliana. In ...Secondo l'Associazione dei prigionieri palestinesi Adnan è stato detenuto da12 volte, trascorrendo circa otto anni in carcere, per lo più in detenzione amministrativa. Adnan era accusato di ...Da Gaza la Jihad islamica ha già accusatodi essere responsabile della morte in carcere di ... Razzi da Gaza verso stamani, dopo la notizia della morte in carcere del notodella Jihad ...

Israele, esponente Jihad morto dopo sciopero della fame in cella Agenzia ANSA

Khader Adnan, 45 anni, era uno dei portavoci del gruppo radicale palestinese Jihad islamico, attivo nella Striscia di Gaza, e digiunava dal suo arresto, 86 giorni fa. Nessun danno in seguito al lancio ...Tra i principali esponenti del movimento della Jihad islamica palestinese Adnan era in sciopero della fame da più di 80 giorni, per protestare contro la sua detenzione da parte di Israele ...