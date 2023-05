Israele | esponente della Jihad in sciopero della fame muore in carcere | lanciati razzi da Gaza

(Di martedì 2 maggio 2023) Sale la tensione al confine tra. A far temere per una nuova escalation è la morte indi un presuntoIslamica, Khader Adnan, inda 86 giorni. In un comunicato, il gruppo islamista palestinese ha affermato che “l’occupazione pagherà il prezzo per la morte” di Adnan, annunciando proteste in Cisgiordania e nella Striscia di. Stamattina almeno tresono statidalla striscia di, senza causare danni. Secondo le autorità israeliane, stanotte Adnan è stato trovato privo di sensi nella sua cella ed è stato trasferito in un vicino ospedale, dove ne è stato ...

Alcuni razzi sono stati sparati dalla Striscia verso, poco dopo l'annuncio. I razzi sono caduti in zone aperte senza provocare danni né vittime, secondo la radio militare israeliana. In ...Secondo l'Associazione dei prigionieri palestinesi Adnan è stato detenuto da12 volte, trascorrendo circa otto anni in carcere, per lo più in detenzione amministrativa. Adnan era accusato di ...Da Gaza la Jihad islamica ha già accusatodi essere responsabile della morte in carcere di ... Razzi da Gaza verso stamani, dopo la notizia della morte in carcere del notodella Jihad ...

Israele, esponente Jihad morto dopo sciopero della fame in cella Agenzia ANSA

