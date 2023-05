Israele | 86 giorni in sciopero della fame | leader Jihad muore in carcere

Un leader della Jihad islamica palestinese, Khader Adnan, è morto questa mattina nel carcere didove era detenuto e dove 86fa aveva iniziato lo sciopero della fame. Come spiega il Servizio penitenziario israeliano, Adnan è stato trovato nella sua cella privo di sensi dopo aver ...A quanto pare, solo i cittadini die Singapore sono stati invece più equamente divisi sulla ... come la barbarie woke e LGBTI ci dimostra tutti i, 'con il venir meno dell'idea di Dio ...Da Gaza la Jihad islamica ha già accusatodi essere responsabile della morte in carcere di Adnan. 'Questo crimine - ha avvertito in un ...dopo uno sciopero della fame protrattosi per 86, ...

Israele. In sciopero della fame da 86 giorni, muore in carcere un leader della Jihad palestinese RaiNews

(Adnkronos) – Un leader della Jihad islamica palestinese, Khader Adnan, è morto questa mattina nel carcere di Israele dove era detenuto e dove 86 giorni fa aveva iniziato lo sciopero della fame. Come ...Il servizio carcerario israeliano ha riferito che un prigioniero palestinese è morto dopo uno sciopero della fame durato quasi tre mesi. Si tratta di Khader ...