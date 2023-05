Isola dei Famosi | “Ti piacciono le donne o gli uomini?” | Cristina Scuccia spiazza tutti con la sua risposta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) “Ma tileo gli?”.è la più assediata di domande tra i concorrenti de L’dei, e la cosa era abbastanza scontata. Inevitabile, infatti, che la storia dell’ex suora vincitrice di The Voice attirasse la curiosità in misura maggiore rispetto agli altri vip che popolano il reality di Canale 5. Mentre in rete si scatenano i pronostici circa un presunto coming out di, il pettegolezzo corre veloce anche tra le acque oceaniche che lambiscono le spiagge dell’Honduras sulle quali si trovano i naufraghi. È Marco Mazzoli a chiedere senon voglia un compagno, e la diretta interessata replica: “Ma perché questa ossessione per gli?”. Paolo Noise allora ...