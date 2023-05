ISOLA DEI FAMOSI | ASIA ARGENTO SBARCA IN HONDURAS PER DUE MISSIONI SPECIALI

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 2 maggio 2023) In prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.sbarcherà sull’per fare una sorpresa a sua sorella Fiore. L’attrice sarà anche protagonista di una prova che permetterà ai naufraghi di vincere un prezioso premio per la loro sopravvivenza. Nel corso della serata spazio anche a una sorpresa “di cuore” per Simone Antolini. Un nuovo naufrago è pronto per iniziare la sua avventura all’dei. Questo ingrasso come cambierà i già fragili equilibri tra le tribù? Chi tra Fiore, Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi ...