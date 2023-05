Isola dei Famosi | Andrea Lo Cicero accusa Christopher Leoni di aver rubato

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 2 maggio 2023) Altri problemi tra i naufraghi, questa volta della tribù degli uomini,litigano, il brasiliano è statoto diIn questa edizione dell‘dei, stiamo vedendo le prime liti tra i naufraghi delle varie tribù. Tra i naufraghi più attivi a litigare spesso troviamo in primis dalla tribù delle Chicas, Fiore Argento contro Helena Prestes. Proprio le due sono state coinvolte in una discussione nata per dei ricci pescati dalla brasiliana, noi di Gossip Italia News ne abbiamo parlato qui. Nelle ultime ore invece, un battibecco traLo. Il modello brasiliano è statoto dadi ...