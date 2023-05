Isola dei Famosi alla domanda ti piacciono le donne o gli uomini la risposta di Cristina Scuccia è sorprendente

(Di martedì 2 maggio 2023) Non c’è pace per l’ex suorache dopo aver abbandonato la castità e il velo è diventata nel mirino dei media e, da poco, alimenta i gossip proprio nel reality a cui sta prendendo parte. Inizialmente, si vociferava di un’amicizia speciale con Helena Prestes e dopo, anche Vladimir Luxuria aveva fatto intendere di

famosi, Cristina Scuccia: 'Perché questa ossessione per gli uomini'' Cristina Scuccia, ai più conosciuta come la 'suora cantante' che vinse The Voice Italy , ora è nel cast dell'...... citando video tratti dai resocontimedia di un incidente in cui due navi della guardia ... Ha anche riferito di: "...uno < scontro > separato con una nave della marina cinese vicino all'di ......30, nell'aula magna 'Santo Mazzarino', al MonasteroBenedettini, si apriranno i lavori delle " Giornate di studio in memoria di Giuseppe Dolei ", professore ordinario di Letteratura tedesca ...

Eliminato Isola dei Famosi 2023: Nathaly Caldonazzo, Fiore Argento e Cecchi Paone e Simone Antolini, cosa dicono i sondaggi del 2 maggio.Claudia Motta è stata costretta a lasciare momentaneamente Playa Tosta per accertamenti medici: la naufraga è scivolata sugli scogli ...