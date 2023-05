Isola dei Famosi 2023 | Enrico Papi | “Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano”

(Di martedì 2 maggio 2023) Tapiro d'oro dopo le tensioni dell'ultima puntata “Non hocone non midall’dei”.incassa il Tapiro d’oro da Striscia la notizia e prova a riportare il sereno nello stadio dell’deidopo le presunte tensioni conBlasi: durante l’ultima puntata dello show su Canale 5,ha strappato dalle mani della conduttrice la busta con il nome dell’eliminato. “Perché l’ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore?”, la domanda di Striscia. “No. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così”, ha risposto: “Non hocon ...

Tapiro d'oro dopo le tensioni dell'ultima puntata "Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dall'Famosi". Enrico Papi incassa il Tapiro d'oro da Striscia la notizia e prova a riportare il sereno nello stadio dell'Famosi 2023 dopo le presunte tensioni con Ilary Blasi: durante l'...Una delle novità della nuova edizione dell'Famosi 2023 è rappresentata dalla presenza dello Spirito dell'. Si tratta della voce che si rivolge agli spettatori del reality di Ilary Blasi e che ha preso il posto della voce ...A Riolo Terme sono stati chiusi il Ponte Bailey e via Bertozzi in località. Chiuso il ponteCrivellari, in via CadutiCrivellari, a Borgo Rivola. Chiusa la passerella pedonale che ...

All’Isola dei famosi 2023 c’è aria di bufera tra Ilary Blasi ed Enrico Papi L’opinionista ha raccontato la sua verità a Striscia ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...