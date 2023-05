Isola dei Famosi 2023 | chi sarà eliminato secondo i sondaggi

Il post di Walter Nudo è diventato subito virale, scatenando forti polemiche per quanto affermato dall'ex vincitore dell'Famosi .famosi, avvenimenti di oggi: arrivano i primi ...L'ex Miss Mondo Italia si sfoga dopo la discussione con Nathaly: 'Accusa me di fare lo show' A ' L'Famosi ' Claudia Motta non trattiene le lacrime dopo la discussione con Nathaly Caldonazzo . La vincitrice di Miss Mondo Italia 2021 si sfoga con gli Accoppiados , ma dopo poco si ...

Pier Silvio Berlusconi ha dovuto compiere una scelta sofferta: l'indiscrezione bollente semina il caos sui social.Isola dei famosi, ultime news e indiscrezioni. L'ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi ha lanciato un appello a Ilary Blasi.