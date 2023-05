Isola dei Famosi 2023 | anticipazioni | sorprese | nomination e un nuovo naufrago in arrivo! Stasera su Canale 5

(Di martedì 2 maggio 2023)2 maggio su5 in prima serata torna l'dei: ecco ledella terza puntata.2 maggio, in prima serata, su5 prende il via la terza puntata dell'deie unin arrivo sono al centro di questo episodio che andrà in onda, solo per questa settimana, di martedì. Ilary Blasi ci aspetta insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, pronti a commentare le avventure dei Naufraghi. La serata si preannuncia ricca died emozioni. Asia Argento farà visita a sua sorella Fiore ...

Colin Firth , che interpreta unotre padri di Sophie, Harry, ha detto che sarebbe pronto , e ... 'Se potessimo tornare indietro e divertirci allo stesso modo ed essere insieme su un'greca a ...Questa sera in diretta su Canale 5 , ci aspetta il terzo appuntamento con la diciassettesima edizione de L'Famosi. Al televoto si sfidano Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia composta da Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone. Chi sarà il prossimo eliminato a raggiungere l'di ...La famiglia Tavassi come i Rodriguez Dopo la partecipazione di Guendalina al Grande Fratello e successivamente all'Famosi in compagnia del fratello Edoardo (poi diventato Vippone nell'ultima edizione), adesso anche la madre potrebbe approdare in un reality Mamma di un ex Vippone verso il GF Vip 8 L'...ROMA (ITALPRESS) - "Questo fine settimana la Formula 1 farà tappa a Miami per il primo dei tre appuntamenti negli USA in calendario quest'anno, che sarà ...I Jalisse, il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, sono tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2023 ...